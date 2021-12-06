الفتح يبين أبرز الحلول في حال رفض المحكمة المصادقة على نتائج الانتخابات

أوضح تحالف الفتح، الاثنين، أن عدم مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات سيقودنا الى طرح موضوع الانتخابات المبكرة.

وقال القيادي بالتحالف، محمد البياتي، في تصريح ل /المعلومة/، إن “المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى يتحملان المسؤولية الاولى امام الشعب في حال صادقوا على النتائج مع علمهم بما لحقها من أخطاء وتزوير وتلاعب بحقوق المرشحين”.

وأضاف، أن” المصادقة على النتائج وإعطائها الشرعية يعني إثارة الشارع من جديد والتسبب في تصاعد وتيرة الاحتجاجات واشتداد المعارضة في ساحات التظاهرات وعودة الأمور إلى المربع الأول والذي حذرنا منه مرارا”.

وأشار إلى إن “الحلول الأخرى المطروحة ستكون في مقدمتها الانتخابات المبكرة في حال عدم مصادقة المحكمة على النتائج وردها على المفوضية وبالتالي فان الاتجاهات ستصب في صالح الانتخابات المبكرة”.