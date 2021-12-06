خبير قانوني: مؤتمر التنسيقية بشأن نتائج الانتخابات كشف مسائل قانونية مهمة

اكد الخبير القانوني ماجد مجياس، الاثنين، ظهور معلومات مهمة خلال مؤتمر الاطار التنسيقي بشأن نتائج الانتخابات، مبينا ان المحكمة الاتحادية لها سلطة واسعة بموجب الدستور من خلال اعتماد نتائج الانتخابات من عدمه.

وقال مجياس في حوار متلفز ان “المؤتمر الصحفي لقادة الاطار التنسيقي اظهر مسائل مهمة في تقرير الشركة الفاحصة بشأن الانتخابات ونتائجها”.

واضاف ان “المحكمة الاتحادية العليا لها سلطة واسعة بموجب الدستور من خلال اعتماد نتائج الانتخابات من عدمه وسيتم النظر بكافة الادلة دون تميز”.

واوضح مجياس ان “مصلحة الشعب العراقي تقتضي تكاتف جميع الاطراف السياسية خلال المرحلة المقبلة والعمل على منع البلاد من الانزلاق نحو الهاوية”.