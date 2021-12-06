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أسعار النفط تعاود الارتفاع


ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد رفع السعودية اسعار الخام المباع الى اسيا والولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.22% إلى 71.43 دولار للبرميل، عند الساعة 09:05 بتوقيت موسكو.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 2.43% إلى 67.87 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد رفع السعودية اسعار الخام المباع الى اسيا والولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.22% إلى 71.43 دولار للبرميل، عند الساعة 09:05 بتوقيت موسكو.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 2.43% إلى 67.87 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأمس الأحد رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة لشهر يناير المقبل بواقع 80 سنتا مقارنة بالشهر السابق

وجاءت الزيادة رغم قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا في كانون الثاني 2022.

كما تلقت الأسعار دفعة بفعل تضاؤل احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

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