الأخبار

الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات


كشفت الهيأة العامة للضرائب، اليوم الاثنين، عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل الروتين في المحافظات.

وقال مدير عام الهيأة العامة للضرائب اسامة حسام جودة في بيان ، ان "الهيأة تعمل على الحد من التلاعب الضريبي والقضاء على الفساد"،

مبينا، ان "هنالك جولات وزيارات رقابية لجميع دوائر الضريبة من المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى لغرض ضبط الاداء الوظيفي ومعالجة القضايا الادارية المهمة".

وكشفت الهيأة العامة للضرائب عن عزمها الشروع في خطة لتعظيم الايرادات في العراق لدعم الموازنة العامة كرافدا ثاني بدل الاعتماد على النفط بشكل مباشر بعد القضاء على التهرب الضريبي.

بدوره، قال معاون مدير الهيأة ضياء الزيدي خلال زياته الموصل إن "الهيأة تشدد على تخفيف الروتين وتقلل من معاناة المراجعين في جميع مؤسسات الهيأة وتعظيم الايرادات العامة في الموازنة فضلا عن لدينا خطط جديدة للمسح الميداني".

وتابع بالقول، "ايرادات الضرائب هي الثاني بعد النفط لتحقيقها ترليونات متواصلة حيث تم تحقيق ايراد مقداره 3 ترليون و200 مليار لغايه تشرين الثاني لهذا العام، ونحن ملزمون بدفع الرواتب والمشاريع والصرفيات الاخرى".

واشار الى انه "بمتابعة حثيثة وتوجيه من قبل مدير عام الهيأة العامة للضرائب اسامة حسام جودة زرنا محافظة الموصل واطلعان على ابرز المعوقات التي تواجه عمل الضرائب في نينوى ومقبلون على خطط حديثة لمعالجة المشاكل التي تواجه موظفي الهيأة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإعلام الأمني تعلن تأمين الحماية لقرية لهيبان في كركوك
طيران الجيش يدمر دراجة نارية ومضافة لداعش الارهابي في صلاح الدين
النزاهة تضبط مسؤولين متهمين بهدر المال العام في نينوى
خلية الإعلام الحكومي: ضبط معاملتين مزورتين في منفذ المنذرية الحدودي -
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
جهاز المخابرات يحبط عملية تهريب مدير مصرف المتحد عبر مطار بغداد
130 جهاز تنفس اصطناعي فاشل بقيمة مايقارب الـ 2 مليار دينار في النجف
ضبط 3 أوكار للإرهابين وعبوات ناسفة في كركوك
القبض على ٤ متسللين من سوريا باتجاه غرب نينوى
اعتقال "إرهابي" بعملية أمنية في نينوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك