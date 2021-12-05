جهاز المخابرات يحبط عملية تهريب مدير مصرف المتحد عبر مطار بغداد

أفاد مصدر أمني، بأن جهاز المخابرات أحبط تهريب مدير مصرف خاص مطلوب بتهمة بالاختلاس، عبر مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر ان جهاز المخابرات الوطني العراقي أحبط محاولة تهريب مدير المصرف المتحد خالد احمد محمود عبر مطار بغداد الدولي مقابل مائة الف دولار واوضح المصدر ان المذكور يدير المصرف المتحد المملوك لفاضل الدباس

المصدر اضاف ان اوامر بمنع سفر خالد احمد محمود صدرت في الفترة الماضية اثر اختلاسات مالية بلغت اكثر من ٦٨ مليون دولار من خلال صكوك مزورة استولى من خلالها المصرف على تلك الاموال….!

وكان القضاء العراقي قد اصدر ، الاحد 28 تشرين الثاني 2021، اوامر قبض بحق مدير مفوض مصرف المتحد العراقي للاستثمار، بتهمة تحريك صكوك بدون ارصدة.

والمدير المفوض لمصرف المتحد العراقي للاستثمار, اردني الجنسية ولديه جواز عراقي

ويقول مراقبون، الارباح التي تحصل عليها هذه المصارف من مزاد العملة, يجعل هذه المصارف التي تأسس البعض منها بدون تدقيق من قبل الجهات الرقابية او البنك المركزي,ما يقارب ١٥ % من مبيعات البنك المركزي تذهب كغسيل اموال .