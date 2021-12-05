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القبض على ٤ متسللين من سوريا باتجاه غرب نينوى


أعلنت خلية الإعلام الامني، الاحد، القبض على أربعة متسللين من سوريا باتجاه غرب نينوى.

وقالت الخلية، في بيان :”تم رصد تحرك مجموعة من الاشخاص بالجانب السوري يحاولون التسلل الى الاراضي العراقية عبر قرية الابطخ التابعة لناحية ربيعة والمحاذية للشريط الحدودي غرب نينوى”.

وأضافت: “تم نصب كمين للمجموعة والقاء القبض عليها”، مبيناً أن “عددهم اربعة اشخاص يحملون الجنسية العراقية وغادروا العراق الى سوريا بطريقة غير مشروعة منذ سنوات”.

وتابع البيان “تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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