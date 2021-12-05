عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي : سيتم تدويل تزوير الانتخابات اذا لم يستجب القضاء للطعون وادلة التلاعب

بين عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان قضية تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها سيتم تدوليها في حال لم تستجب السلطة القضائية ولم تأخذ بالادلة والاثباتات التي تؤكد الإخفاق في العملية الانتخابية.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “القضاء هو خير من سينظر بالادلة والطعون التي قدمت اليه بشأن التلاعب وتزوير الانتخابات، اذ نعول عليه كثيراً في حسم الأمور واحقاق الحق”.

وأضاف ان “رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اعلن بشكل صريح عن الأدلة والاثباتات التي تؤكد تزوير الانتخابات، وتم وضعها على طاولة القضاء، ومن المؤمل ان تكون هذه السلطة منصفة لتقول كلمتها الفصل”.

واكد ان “المحكمة الاتحادية وفي حال عدم استجابتها واحقاقها الحق بعد الأدلة التي اكدت تزوير الانتخابات، فأن قضية التلاعب بالنتائج سيتم تدويلها، بعد ان يتم اختيار شخصية معينة تكلف بالذهاب الى الأمم المتحدة لبيان ماحصل في الانتخابات وتقديم جميع الأدلة التي تثبت تزويرها”.