تقرير: أميركا مارست ضغوطا على العراق لمنع شراء مقاتلات روسية

كشفت صحيفة البرافدا الروسية، الاحد، عن ضغوط مارستها الولايات المتحدة الأميركية على العراق لمنع شراء المقاتلات الروسية من طراز ميغ 29.

وذكر تقرير للصحيفة أنه “وفي وقت سابق ، كان من المفترض أن العراق يمكن أن يحصل على 12 مقاتلة روسية من طراز ميغ 29 عن طريق بيع مقاتلات أف 16 الأمريكية العاملة حاليًا في البلاد. ومع ذلك ، وتحت ضغط من الولايات المتحدة ، على ما يبدو ، اضطرت بغداد إلى رفض الاستحواذ على الطائرة الروسية”.

وأضاف التقرير، أن “العراق توجه الى شراء طائرة بيرقدار التركية بدلا عن ذلك”، مبينا أنه “مع الأخذ في الاعتبار تكلفة طائرة تركية من طراز بيرقدار تي بي 2 ، يعتزم العراق استلام حوالي 20 طائرة بدون طيار”.

وتابع، أنه “في الوقت نفسه ، لن تتمكن الطائرات التركية بدون طيار من حماية المجال الجوي العراقي حيث لا يمكن استخدام طائرات بيرقدار تي بي 2 لاعتراض طائرات العدو”.