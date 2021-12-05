عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سالم العبادي : تصريح العامري يعزز ما قُدم للقضاء من خروقات رافقت الانتخابات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سالم العبادي، الاحد، ان الشركة الألمانية جاءت بموافقة الامم المتحدة ومفوضية الانتخابات لمراقبة عملية الاقتراع، فيما كشفت أجهزة المراقبة والفحص تلاعبا كبيرا في نتائج الانتخابات.

وقال العبادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تصريح رئيس تحالف الفتح هادي العامري جاء تأكيدا للفوضى التي تسببت بها المفوضية العليا للانتخابات، بالاضافة الى انه تعزيزا لما قدم للمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى في مسألة وجود خروقات كبيرة لنتائج الانتخابات، والتأييد للفبركة التي حصلت”.

وأضاف العبادي، “اننا ماضون بإقامة الدعاوى القضائية في المحكمة الاتحادية والادعاء العام، لاسترداد حقوق ناخبيها”.