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الغبان: المحكمة الاتحادية ستستعين بخبراء لمتابعة تفاصيل تقرير الشركة الالمانية الفاحصة


اعلن القيادي في تحالف الفتح محمد سالم الغبان، الاحد، عن عزم المحكمة الاتحادية العليا الاستعانة بخبراء لمتابعة تفاصيل تقرير الشركة الالمانية الفاحصة لنتائج الانتخابات بعد نظرها اليوم في الطعن المقدم.

وقال الغبان في تصريح متلفز  إن “المحكمة الاتحادية العليا تعتزم الاستعانة بخبراء لمتابعة تفاصيل تقرير الشركة الالمانية الفاحصة لنتائج الانتخابات بعد نظرها اليوم في الطعن المقدم من تحالف الفتح”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد حددت يوم 13 من الشهر الجاري موعدا للنظر بالطعن المقدم من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بشان تزوير نتائج الانتخابات والغائها .

ونظرت المحكمة، اليوم، بعدة دعاوى قضائية بشأن نتائج الانتخابات وقانون الانتخابات والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري وبحضور قيادات في الاطار التنسيقي

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الغبان: المحكمة الاتحادية ستستعين بخبراء لمتابعة تفاصيل تقرير الشركة الالمانية الفاحصة
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