مجلس الخدمة يعلن استكمال اجراءات تعيين شركات وزارة الاتصالات

وافق مجلس الخدمة العامة الاتحادي في جلسته الواحده والثلاثون التي عقدت يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٢ برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي ونائبه واعضائه، على استكمال اجراءات التعيين للمتقدمين للتعيين على شركات وزارة الاتصالات.

وذكر بيان للمجلس إن "المجلس وافق خلال الاجتماع على استكمال اجراءات التعيين للمتقدمين للتعيين على شركة السلام العامة والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية والشركة العامة للبريد والتوفير وهي من شركات وزارة الاتصالات الرابحة والممولة ذاتيا".