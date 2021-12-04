برلماني كردي: حكومة الإقليم لم تف بوعودها بشأن المنحة

أكد عضو برلمان إقليم كردستان ديار أنور، السبت، أن حكومة الإقليم لم تف بوعودها بشأن منحة الطلبة.

وقال أنور ل /المعلومة/ إن “حكومة الإقليم وبالرغم من إقرارها لإعادة صرف المنحة المالية المخصصة للطلبة، لكنها ماتزال ترفض صرف الأموال لطلبة الجامعات”.

وأضاف أنه “تبين بأن قرار الحكومة في وقته من أجل تخدير وتهدئة الشارع وإنهاء التظاهرات”.

وعاود طلبة جامعة رابرين بمحافظة السليمانية تظاهراتهم اليوم في السليمانية احتجاجا على عدم صرف الحكومة لمنحة الطلبة.