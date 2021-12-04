البياتي : رسالة العامري إلى القضاء واضحة .. “أعلمناكم بالتزوير وجمهورنا مازال في الساحات”

بين القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي ، السبت، بان إعلان الحقائق اليوم كان رسالة واضحة إلى القضاء بشأن التزوير.

وقال البياتي، في تصريح ل / المعلومة /، أن “الهدف من إعلان النتائج في هذا الوقت يأتي نتيجة نهائية بعد انتهاء المفوضية من النظر بالطعون المحددة”، مبينا، أن “وقتها ألان أصبح ضرورة لكشف الحقائق أمام الرأي العام ولا فائدة من الإخفاء”.

ولفت إلى أن “مؤتمر زعيم تحالف الفتح اليوم كان بمثابة رسالة إلى القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بأنه: أبلغناكم بالتزوير ونعيدها عليكم وان جماهيرنا مازالت في ساحات التظاهرات تنتظر منكم القرار المنصف”.

وأشار إلى أن “لم يعد بعد ألان إخفاء الأدلة يجدي نفعا وصار لزاما على جميع القوى التي تمتلك معلومات عن التزوير الواضح أن تكشفها أمام الرأي العام لتأكيد التزوير الذي أزم الوضع كثيرا”.

وعقد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، مع رئيس كتلة صادقون النيابية، عدنان فيحان، مؤتمرا صحفيا استعرضا من خلاله الإثباتات الفنية والقانونية على التزوير الذي حصل في نتائج الانتخابات المبكرة.