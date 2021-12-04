زعيم تحالف الفتح: هناك فرق كبير بين أشرطة مراكز الاقتراع ونتائج المفوضية

أوضح زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، السبت، أن هنالك فرقا كبيرا بين مؤشرات أشرطة مراكز الانتخابات وبين نتائج المفوضية.

وقال العامري، في مؤتمر صحفي، إن “المفوضية ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94% من الأصوات بينما ما أعلن كان يمثل 79% فقط”.

وأضاف، أن “المفوضية كانت مكلفة بتسليم شريط النتائج للمرشحين قبل ارسال النتائج لكنها لم تلتزم بذلك”، مبينا أن “هناك فرق كبير بين أشرطة مراكز الاقتراع ونتائج المفوضية”.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم زعيم تحالف افتح هادي العامري، مفوضية الانتخابات بالتجاوز على القانون الخاص، بها فيما يخص اعلان النتائج، مشيرا الى أن مخاوف التزوير كانت موجودة منذ انتخابات 2018.