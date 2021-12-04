إحباط محاولة تنفيذ "دكة عشائرية" وضبط أسلحة متنوعة في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، احباط محاولة تنفيذ "دكة عشارئية" وضبط اسلحة واعتدة خلال عملية بحث وتفتيش في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان إن "قوة من اللواء (٤٤) فرقة المشاة الحادية عشرة، تمكنت من القاء القبض على ستة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم واحد وفق المادة ٤/١ ارهاب ضمن قاطع المسؤولية ، فيما نفذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية امر القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب والمطلوب الى محكمة استئناف بابل بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجوده في منطقة حي الفرات جنوبي بغداد".

وفي سياق متصل، أفاد البيان بأن "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبتعاون مميز بين القوات الامنية والمواطنين ، تمكنت من احباط محاولة لشخص كان يروم تنفيذ (الدگة العشائرية) تم اعتقاله وضبط بحوزته بندقيتين اثنتين في منطقة الحرية، في حين القت قوة من اللواء الثامن في الفرقة اعلاه القبض على متهم وفق المادة 443 ق.ع بعد نصب سيطرة مشتركة ضمن منطقة شاطئ التاجي".

إلى ذلك، "شرعت قوة من اللواء الثالث والعشرون فرقة المشاة السابعة عشر بواجب بحث وتفتيش واستطلاع مسلح تم خلاله ضبط كدس للاعتدة يحتوي على قنبرة هاون عيار ٦٠ عدد (١٠)قنبرة ، ورمانة ضد الدروع عدد(٢) من مخلفات داعش الارهابي في منطقة شاخة /١ جنوب بغداد، وفق ما جاء في البيان".

وأكد البيان، "احالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل".