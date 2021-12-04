زعيم تحالف الفتح: المفوضية خالفت قانونها في اعلان النتائج

اتهم زعيم تحالف افتح هادي العامري ، السبت، مفوضية الانتخابات بالتجاوز على القانون الخاص بها فيما يخص اعلان النتائج.

وقال العامري، في مؤتمر صحفي إن “المفوضية ارتكبت الكثير من الاخطاء وتجاوزت على صلاحياتها”، مضيفا أن “المفوضية خالفت حتى قانونها في اعلان النتائج”.

وأوضح أن “مجموعة مخالفات فنية ودستورية ارتكبتها المفوضية فضلا عن عدم تقديم أي تقرير الى مجلس النواب بشأن اجهزة الاقتراع”.

واعتبر أن “ما حدث يدل على ارباك المفوضية وعدم قدرتها على اجراء الانتخابات المفصلية والمهمة جدا”، مؤكدا “في كل الاجتماعات مع المفوضية كنا نبيّن خشيتنا من التلاعب في النتائج إلكترونياً”.ا