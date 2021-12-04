ضبط نحو 5 كغم من المخدرات في الانبار

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن ضبط نحو 5 كغم من المواد المخدرة في محافظة الانبار.

وذكر بيان للخلية أنه “بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود اشخاص يقومون بالمتاجرة بالمواد المخدرة في محافظة الانبار ، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط هذه المواد المخدرة والتي كانت مخبأة تحت الأرض في منطقة ارميلة بقضاء الرطبة في محافظة الأنبار”.

واضاف ان “عملية الضبط جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية ومن خلال إجراء عمليات التحري، حيث تم العثور على 4 كيلو و800 غرام من المواد المخدرة و3 قناني معباة بمادة سائلة يشتبه بها مادة مخدرة وناظور حيث ضبطت الوكالة الكمية بموجب محضر ضبط اصولي”.