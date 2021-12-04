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رئيس كتلة صادقون النيابية : الشركة الألمانية أثبتت وجود مخالفات فنية وقانونية في الانتخابات


كشف رئيس كتلة صادقون النيابية، عدنان فيحان، السبت، بوجود أكثر من تقرير للشركة الألمانية حذر فيها من مخاطر كبيرة في أجهزة المفوضية قبل وخلال الانتخابات.

وقال فيحان، في مؤتمر صحفي أن” الشركة الألمانية الفاحصة لبرمجيات الأجهزة الانتخابية (HENSOLDI) قامت بإجراء فحص لأجهزة التصويت وتقديم تقرير إلى الجهات المعنية”، مبينا، ان” بيان الشركة كشف عن إجراء تحديثات لأجهزة التحقق من النتائج دون إشرافها ومثيرة للشبهات”.

ولفت فيحان، إلى “وجود بعض التغييرات على برمجيات جهاز تسريع النتائج في المدة بين 9/20 و 10/10 رغم توصية الشركة بعدم تحديث البرمجيات”.

وأوضح، انه” وخلال المحاكاة الثالثة تم اكتشاف بيانات عائدة للمحاكاة السابقة مما تسبب بعدم تطابق البيانات المدخلة حديثا”، لافتا إلى أن “برنامج عرض النتائج لم يكن جزءاً من عرض الشركة الفاحصة حيث تم اقتراحه من قبل مبعوثة الأمم المتحدة بلاسخارت”.

وأشار إلى أن” الاستنتاج حول وجود بيانات سابقة في نتائج الانتخابات يدل على وجود إطراف قامت بوضع نتائج غير قانونية قبيل الانتخابات”.

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