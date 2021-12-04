العامري: تخوفنا من تزوير الانتخابات كان منذ انتخابات 2018

أكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، السبت، أن مخاوف التزوير كانت موجودة منذ انتخابات 2018.

وقال العامري، في مؤتمر صحفي :”كنا نأمل أن تجرى الانتخابات بنزاهة بعيدا عن التزوير”، مضيفا أنه “أكدنا ضرورة الاسراع باجراء الانتخابات بعد الاحداث الشعبية وكنا نعتقد انها انطلاقة نحو الامام لكنها لم تكون كما نطمح لها”.

وأشار الى أن “التخوف من تزوير الانتخابات لم يكن وليد الصدفة وتجربة 2018 ما زالت شاخصة في اذهاننا”، مبينا ان “المفوضية لم تقدم أي تقرير عن الانتخابات لغاية حل مجلس النواب وهذه مخالفة قانونية”.