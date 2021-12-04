العامري : الانتخابات أدخلت العراق في مأزق كبير

رأى زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، أن الانتخابات الأخيرة أدخلت العراق في مأزق كبير.

وقال العامري خلال إجابته على سؤال لمراسل السومرية، وذلك في المؤتمر الذي عقده في منطقة الجادرية وسط بغداد حول "تزوير الانتخابات"، قال "إن الانتخابات الحالية ادخلت البلاد في مأزق كبير رغم ان جميع الجهود كانت تسعى الى ان تكون هذه الانتخابات بداية النهاية للازمات التي يعيشها البلد".

وقدم تحالف الفتح اليوم، خلال مؤتمر صحافي "أدلة على تزوير الانتخابات".