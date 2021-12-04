نائب: اجماع سياسي وشعبي على خروج القوات الامريكية من العراق

أكد النائب السابق والقيادي عن تحالف عزم محمد نوري العبد ربه ، اليوم السبت ، ان هناك اجماع شعبي وسياسي على ضرورة خورج القوات الامريكية كاملا من العراق نهاية الشهر الجاري.

وقال العبد ربه في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “العمليات الإرهابية التي تحدث بين فترة وأخرى في عدد من المناطق واخرها في قضاء مخمور لا تحتاج الى تدخل قوات اجنبية كون العراق يمتلك قوات امنية كافية وقادرة على حماية أراضيه من أي اعتداء إرهابي او خارجي”.

وأضاف ان “الاجماع السياسي والشعبي في الفترة الحالية يؤكد على خروج جميع القوات الأجنبية كملة، وضمن الجدول الزمني المحدد لعملية الانسحاب من الأراضي العراقية”.

وأشار العبد ربه الى ان” القوات الأمنية العراقية بجميع صنوفها لا تحتاج في الوقت الحالي الى دعم لوجستي او فني من أي دولة اجنبية كونها قوات مدربة وتمتلك أسلحة حديثة ومتنوعة”.

وحذر خبراء امنيون من تزايد الهجمات الإرهابية خلال الشهر الحالي بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد، كونها ذريعة لواشنطن لإبقاء قواتها العسكرية في العراق.