تحالف الفتح يستعرض أدلة "تزوير الانتخابات".. والعامري يشخص جملة "مخالفات"

رأى زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، أن المفوضية العليا للانتخابات ارتكبت مجموعة من المخالفات القانونية والدستورية والفنية في اجراء الاقتراع، فيما أشار إلى أن المفوضية لم تقدم اي تقرير لمجلس النواب قبل حله بشأن دقة الاجهزة التي استخدمت في العملية الانتخابية.

وقال العامري في مؤتمر صحافي بشأن "تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية بالوثائق والادلة"، "كنا نأمل ان تجرى الانتخابات في اجواء سليمة وشفافة بعيدا عن التلاعب والتزوير، وكنا نتعقد ان الانتخابات المبكرة من المحطات الاساسية التي يمكن ان تعيد الثقة بالعملية السياسية، لكن مع شديد الاسف لم تجرَ هذه الانتخابات في الاجواء التي كان يطمح لها وان التخوف من التزوير لم يكن وليد الصدفة".

وأضاف، "كانت لدينا شكوك منذ البداية بشأن الاجهزة التي اجريت بها الانتخابات"، مبيناً أن "المفوضية لم تقدم اي تقرير لمجلس النواب قبل حله بشأن دقة الاجهزة التي استخدمت في العملية الانتخابية وهذا يعد اول خرق في الانتخابات".

ورأى، أن "المفوضية ارتكبت مجموعة من المخالفات القانونية والدستورية والفنية في اجراء الانتخابات وخالفت قانونها حتى في اعلان النتائج، وكشفت عن انها تمثل 94 بالمئة لكن الواقع يمثل 79 بالمئة".

وتابع العامري، "المفوضية كان يجب عليها تسليم النتائج الى جميع المرشحين لكنها لم تلتزم بهذا الشيء... هناك فرق واسع في اشرطة الاصوات التي سلمت الى المرشحين وعن اعلانها للنتائج"، معتبراً ما حصل في اعلان النتائج "يدل على ارباك وعدم آهلية المفوضية على اجراء العملية الانتخابية".