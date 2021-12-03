اعتقال عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في واسط

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في محافظة واسط.

وذكرت الوزارة في بيان ان “مفارز مديرية شرطة محافظة واسط تمكنت من إلقاء القبض على (21) متهما وفق مواد قانونية مختلفة وعددا من المخالفين للقانون”.

وأشارت الى ان” مديرية شرطة محافظة واسط تواصل جهودها للحد من الجريمة والقبض على الجناة وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم من المحاكم وتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية”.