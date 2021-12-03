شرطة الديوانية تعتقل ١٠ مطلوبين بقضايا تزوير

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال عدد من المطلوبين بقضايا متنوعة في مناطق مختلفة من محافظة الديوانية.

وذكرت الوزارة في بيان ان “مفارز شرطة الديوانية نفذت حملة واسعة بهدف البحث عن المطلوبين، وتنفيذ مذكرات أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاء وبسط الأمن”.

وأشارت الى ان ” الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على ١٠ مطلوبين بمواد قانونية مختلفة من بينها جنائية تتعلق بتحرير صكوك بدون رصيد والتزوير ، فيما تم التحقيق معهم لغرض إحالتهم إلى القضاء وتقرير مصيرهم”.