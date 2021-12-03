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اللجنة الرافضة لنتائج الانتخابات تجدد مطالبتها بالكشف عن قتلة المعتصمين


جددت اللجنة الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية ، اليوم الجمعة، مطالبتها بالكشف عن قتلة المعتصمين السلميين قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وذكرت اللجنة في بيان انه “بعد الإصرار الصريح من قبل الكاظمي المنتهية ولايته على تزوير الحقيقة مراراً وتكراراً، تارة بالاشتراك مع جهات خارجية لتزوير الانتخابات وتارة في تشكيل لجان تتعمد حجب الحقيقة ، والسعي المستمر لأضاعة حقوق دماء الشهداء الذين مضوا دفاعاً عن الحق وأهله بصورة لايمكن السكوت عنها من قبل حكومة الكاظمي الإعلامية، وإصرار مفوضية الانتخابات (غير المستقلة) على إعلان النتائج النهائية للانتخابات ، دون الاعتبار بالطعون والأدلة التي تؤكد فساد وتزوير الانتخابات وكذلك تجاهل مطالب الشعب المظلوم بسبب التزوير”.

واضافت ان “الامل المعقود على نزاهة وعدالة القضاء العراقي الشجاع بإرجاع الحق لأهله وكشف قتلة المعتصمين أمل كبير لتحقيق العدالة وإنصاف اصحاب الحق”.

واوضحت اللجنة، :”نرفض رفضاً قاطعاً مخرجات اللجنة التحقيقية في قضية قتل المعتصمين السلميين وحرق خيامهم فلن تضيع دماؤهم والشمس لاتُحجب بغربال”.

وتابعت:”نحيي الشباب المعتصم ونشد على ايدي الجماهير من المتظاهرين في جمعة الصمود وندعوهم للثبات والصبر فما النصر إلا صبر ساعة”

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اللجنة الرافضة لنتائج الانتخابات تجدد مطالبتها بالكشف عن قتلة المعتصمين
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