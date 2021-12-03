شيخ دلير: الاتحاد الوطني متمسك ببرهم صالح كمرشح لـ “رئاسة الجمهورية”

اكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، تمسك الاتحاد ببرهم صالح كمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكدة ان الأيام المقبلة ستشهد انشاء التحالفات وخصوصا مايتعلق بالكتلة الكردية للذهاب الى بغداد والتفاوض حول المرحلة المقبلة.

وقالت دلير لـ /ألمعلومة/، ان “رئاسة الجمهورية استحقاق المكون الكوردي ومن ضمنهم الاتحاد الوطني الكردستاني، الا ان الحوارات حول هذا الامر لم يتم اجرائها مع الأطراف الأخرى”.

وأضافت ان “الاتحاد الوطني متمسك ببرهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية للمرحلة المقبلة، الا ان الامر لم يناقش بعد مع باقي الأطراف في العملية السياسية”.

وبينت ان “الأيام المقبلة ستشهد حوارات مع الأطراف الأخرى، حيث سيسبق ذلك تحالف الأطراف الكردية وتكوين كتلة كردستان من اجل التفاوض حول المقاعد”.