تحذيرات من هروب العناصر الارهابية من الجدعة باتجاه المحافظات الاخرى

حذر المختص بالشأن الامني، جعفر كاظم، الخميس، من هروب العناصر الارهابية الموجودة في مخيم الجدعة باتجاه المحافظات القريبة والمحاذية لمحافظة نينوى، لافتا الى ان اميركا توفر لهم سبل الهروب بهدف ارباك الوضع الامني.

وقال كاظم لـ /المعلومة/، ان “المجاميع الارهابية تتخذ من المحافظات المجاورة لنينوى والتي تقع على امتداد الشريط الحدودي مع سورية مواقع للاختباء وتنفيذ مخططاتها”.

واضاف ان “مخيم الجدعة الذي يضم مجاميع ارهابية منقولة من مخيم الهول السوري، تعد بمثابة قنبلة موقوتة، ومن المرجح ان تعمل اميركا على تنشيط تلك المجاميع وتهريبها من المخيم باتجاه المحافظات الاخرى بهدف خلق حالة من الارباك الامني”.

ولفت كاظم الى ان “الشريط الحدودي والمحافظات المحاذية له ينبغي ان تشهد تحركات امنية اكثر فاعلية لضمان عدم تسلل اي عناصر ارهابية من سورية باتجاه العراق، اضافة الى تشديد الامن قرب المخيمات التي تضم عوائل الارهاب”