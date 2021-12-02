مصدر: الفضائيون يغزون صفوف الجيش في الانبار بعلم القيادات الأمنية

كشف مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار ،الخميس ، عن وجود اعداد كبيرة من الفضائيين في صفوف قوات الجيش المنتشرة في عموم مدن الانبار.

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجان امنية ابلغت قيادات الجيش بوجود اعداد كبيرة من الفضائيين داخل هذه المنظومة الامنية وان رواتب وامتيازات الفضائيين تذهب في جيوب القيادات الامنية وتقدر بمليارات الدنانير وبعلم قيادات امنية رفيعة المستوى”.

واضاف المصدر، ان “وجود مثل هذا العدد امر بالغ في الخطورة ويؤثر بشكل سلبي على تواجد قوات الجيش من الناحية العددية والاستفادة من الواجبات الامنية خلال عمليات التوزيع الواجبات القتالية كلا حسب اختصاصه للحفاظ على المكتسبات الأمنية”.

وأوضح، أن “الاعداد المخصصة موزعة بشكل عادل على مدن المحافظة وان اي خلل في الاعداد يؤدي الى خروقات امنية”، مشيرا الى أن “احصائية اجرتها بعض قيادات الحشد الشعبي افرزت ان مهام قوات الحشد الشعبي في المناطق الغربية تفوق مهام قوات الجيش رغم اعدادهم الكبيرة الا ان هنالك مؤشرات على وجود خلل في الية التوزيع ناجمة من قلة المنتسبين لوجود فضائيين داخل المنظومة الامنية لقوات الجيش”.