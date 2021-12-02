خبير امني: لا يمكن الاعتماد على الحكومة بشان خروج القوات الأميركية

اكد الخبير في الشؤون الأمنية صفاء الاعسم ، اليوم الخميس، ان التواجد الاميركي في العراق مستمر ولا يمكن الاعتماد على الحكومة الحالية بشان خروج القوات الأميركية.

وقال الاعسم في تصريح ل / المعلومة /، ان “الحكومة الحالية المنتهية ولايتها غير جادة في تطبيق قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الامريكية من العراق نهاية الشهر الحالي”.

وأضاف ان “هناك خشية حقيقية من تزايد النشاطات الإرهابية مع قرب موعد انسحاب القوات الامريكية من العراق”.

وأشار الاعسم الى ان “الجيش الاميركي يسعى للسيطرة بشكل كامل على الحدود العراقية السورية لتسهيل حركة العناصر الإرهابية ومنع قوات الحشد الشعبي من الوصول اليها”.

وتحوم الشكوك حول جدية الجانب الأمريكي بتطبيق القرار القاضي بسحب جميع قواتها القتالية من العراق نهاية الشهر الحالي