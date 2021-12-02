ائتلاف الوطنية يرفض نتائج الانتخابات ويحذر من اعتمادها

اعلن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، الخميس، رفضه القاطع للنتائج التي اعلنتها مفوضية الانتخابات, محذرا من ان اعتمادها سيكرس الانقسام السياسي والشعبي القائم ويزيد الأوضاع سوءًا وتعقيدا في جميع المجالات.

وذكر الائتلاف في بيان ، ان "جميع المؤشرات السلبية السابقة التي حذرنا منها بخصوص اداء مفوضية الانتخابات وإجراءاتها قبل واثناء وبعد الانتخابات اثبتت صحتها بعد ان فلتت زمام الأمور منها وفقدت قدرتها على إدارة سليمة لمجريات العملية الانتخابية وهذا ما كنا نتوقعه لانها غير مهيأة او مدربه على مثل هذا الدور".

وأضاف الائتلاف، انه "سيمضي بالإجراءات القانونية للطعن في الانتخابات بدءًا بقانونها ومرورا باليات اجرائها وماشهدته من خروقات وانتهاءً بطريقة التعامل مع الطعون التي قدمت, معربًا عن اسفه البالغ لدور المتفرج الذي قام به ما يسمى بـ "المراقبين الدوليين" .

وبيّن ان "انتخابات صورية صودرت خلالها إرادة الملايين من أبناء شعبنا الكريم ليس بوسعها أن تكون ضمادًا لجروح العراقيين فكيف بها اذ تتحول الى بدء مشاكل خطيرة, فيما دعا المحكمة الاتحادية الى التريث في التصديق على النتائج المشوشة التي اعلن عنها حتى اكتمال الطعون القانونية المقدمة في اصل اجرائها وما رافقه من أحداث".