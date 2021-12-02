الأخبار

القبض على ثلاثة اشخاص هددوا شركات نفطية في البصرة


اعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة اشخاص هددوا شركات نفطية.

وذكرت القيادة في بيان ، "القوات الأمنية قامت باعتقال ثلاثة أشخاص هددوا الشركات النفطية وذلك حسب المادة الرابعة من قانون الإرهاب الخاص بتهديد الشركات النفطية".

واضاف البيان، أن "القوات الامنية، تمكنت من خلال اللواء 36 الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة أحدهم تجارة وترويج المواد المخدرات".

واشار الى ان "القوات تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة الأنواع ضمن عمليات التفتيش التي شهدتها مناطق الشرش شمال البصرة وكذلك قضاء الزبير".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تسجيل 50 إصابة بالمتحور "أوميكرون" في النرويج
تحذيرات من هروب العناصر الارهابية من الجدعة باتجاه المحافظات الاخرى
مصدر: الفضائيون يغزون صفوف الجيش في الانبار بعلم القيادات الأمنية
عصائب اهل الحق: بيان الديمقراطي الكردستاني بشأن القضاء "سابقة خطيرة"
خبير امني: لا يمكن الاعتماد على الحكومة بشان خروج القوات الأميركية
الخارجية: إعادة 433 مهاجراً عراقياً من مينسك
ائتلاف الوطنية يرفض نتائج الانتخابات ويحذر من اعتمادها
القبض على متهمين بينهم امراءة لارتكابهم جريمة قتل في بغداد
القبض على ثلاثة اشخاص هددوا شركات نفطية في البصرة
الكشف عن حراك سياسي لتشكيل كتلة معارضة كردية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك