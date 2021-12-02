الكشف عن حراك سياسي لتشكيل كتلة معارضة كردية

كشف عضو حراك الجيل الجديد صلاح داود، الخميس، عن وجود تحركات يقوم بها الجيل لتشكيل كتلة معارضة كردية.

وقال داود في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “نقوم بالتواصل مع أطرف في الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي لتشكيل كتلة معارضة كردية داخل البرلمان العراقي”.

وأضاف أن “المعارضة ضرورية لتوحيد الجهود ولإثبات أن الشعب الكردي ليس مع أفعال أحزاب السلطة، ولإيقاف الفساد وبيع المناصب الذي يقومون به ولن نشترك بالحكومة أبدا”.

وحصل حراك الجيل الجديد بزعامة السياسي الكردي المعارض شاسوار عبد الواحد على 9 مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول الماضي.