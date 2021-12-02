العصائب: تقرير لجنة تحقيق قتل المتظاهرين غير منصف ولم يعاقب مرتكبي الجريمة

وصف عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق سلام الجزائري، الاربعاء، تقرير لجنة التحقيق غير المنصف ، مبينا انه يذكر المتسببين بقتل المتظاهرين السلميين.

وقال الجزائري في تصريح متلفز ان ” تقرير لجنة التحقيق غير منصف ولم يذكر المتسببين بقتل المتظاهرين السلميين وانه سوّف عملية اطلاق النار تجاه المتظاهرين السلميين”.

واضاف ان ” القوة اطلقت النار بشكل متعمد مباشر تجاه المتظاهرين السلميين وان جهاز امني محدد من اطلق النار مباشرة تجاه المتظاهرين وبأوامر معينة”.

واشار الى انه ” يجب عرض من استهدف المتظاهرين على محكمة عسكرية لكشف ملابسات أوامر اطلاق النار وان اكثر من 50 شخصا اطلقوا النار تجاه المتظاهرين السلميين العزل”