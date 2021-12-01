اعتقال داعشيين اثنين اثناء محاولتها التسلل الى المناطق الغربية

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار اليوم ،الاربعاء، عن اعتقال “داعشيين” بعملية امنية استباقية في المناطق الغربية .

وقال المصدر ، ان” القوات الامنية تمكنت من اعتقال اثنين من عناصر مجرمي داعش اثناء محاولته التسلل الى مناطق قضاء الرطبة غربي الانبار ، دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان” القوات الامنية اغلقت كافة الطرق المؤدية الى المكان المستهدف وقامت باعتقال المطلوبين قبل تنفيذهما لعمليات ارهابية تستهدف القوات الامنية والمواطنين ،

مبينا ان” القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز القريبة للتحقيق معه ومعرفة التفاصيل عن التهم الموجة ضده .

واوضح ان” المعتقلان المستهدفان مطلوبان وفق المادة 4/ ارهاب ، مؤكدا ان المعتقلين كانا يخططان القيام بعمليات ارهابية في المناطق الغربية “.