قيادي كردي: لا توجد محاولات حقيقية لحل الازمة في الاقليم

اكد القيادي الكردي محمود شيخ وهاب، الاربعاء، إن المصالح الشخصية للاحزاب الحاكمة في كردستان اكبر من مصالح الشعب الكردي .

وقال وهاب في تصريح ل / المعلومة /، إن “محاولات حل الازمة في اقليم كردستان غائبة ولا توجد مساعي جادة من قبل السلطة الحاكمة” مشيراً الى أن “الحكومة الكردية قست على الشعب بجحيم الاسعار والهجرة”.

وأشار الى أن” التظاهرات مستمرة في الاقليم والازمة كبيرة وعلى الحكومة سواء المركزية او في كردستان أن تنهي مآساة الشعب الكردي وتعطي الحقوق للمواطنين”.

وأضاف أن” مصالح السلطة في الاقليم اهم من مصالح الشعب لذلك هي لا تلتفت الى المواطنين وجعلت من الشعب الكردي مصيدة لمصالحها الشخصية “.

وكشف النائب السابق عن الجماعة الاسلامية الكردستاني سليم همزة، الاثنين، عن قيام حكومة اقليم كردستان بتخصيص 8 دولارات لكل طالب كمنحة شهرية، متوقعا تصاعد حدة التظاهرات بعد رفض اغلب الطلاب المنحة