الأخبار

مفوضية الانتخابات تعلن إرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية


أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، إرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية إن “مفوضية الانتخابات قامت بإرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية”.

إذ حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً، فيما يليها تحالف تقدم بحصوله على 37 مقعداً، ويليه ائتلاف دولة القانون بـ (33) مقعداً.

فيما حصل الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، و14 مقعداً لتحالف عزم، و17 مقعداً لتحالف كردستان.

وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً وإشراقة كانون على 6 مقاعد، فيما حصل تحالف قوى الدولة على 4 مقاعد وتحالف العقد الوطني 4 ايضا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مفوضية الانتخابات تعلن إرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية
عضو تحالف الفتح وليد السهلاني : لا يمكن الاتفاق مع طرف واحد من المكون الشيعي
عضو في حقوق: اعتصامنا سيبقى مفتوحاً لحين احقاق الحق بشأن نتائج الانتخابات
النائب السابق محمد اللكاش يتحدث عن الخطوات التي سيقدم عليها الاطار التنسيقي بعد المصادقة على النتائج؟
المفوضية: النتائج المعلنة نهائية وغير قابلة للطعن
النائب السابق سركوت شمس الدين : أجهزة أمنية كردية تعامل المواطنين بأسلوب العصابات
الخدران: المفوضية تجاهلت 30 سؤالا بشأن “السيرفرات” ونتائج الانتخابات
انتصار علاوي : التناقض بين الكاظمي ولجنة التحقيق بشأن اغتياله يشير الى غياب الادلة
البياتي : ساحات التظاهرات ستشتد إذا صادق القضاء على نتائج الانتخابات
القبض على ثلاثة إرهابيين في صلاح الدين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك