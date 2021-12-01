مفوضية الانتخابات تعلن إرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، إرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية إن “مفوضية الانتخابات قامت بإرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية”.
إذ حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً، فيما يليها تحالف تقدم بحصوله على 37 مقعداً، ويليه ائتلاف دولة القانون بـ (33) مقعداً.
فيما حصل الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، و14 مقعداً لتحالف عزم، و17 مقعداً لتحالف كردستان.
وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً وإشراقة كانون على 6 مقاعد، فيما حصل تحالف قوى الدولة على 4 مقاعد وتحالف العقد الوطني 4 ايضا.
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