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عضو تحالف الفتح وليد السهلاني : لا يمكن الاتفاق مع طرف واحد من المكون الشيعي


اكد عضو تحالف الفتح وليد السهلاني ، الأربعاء ، انه لا يمكن للكتل السياسية من المكونين السني والكردي ان تتفق مع طرف واحد من الشيعية.

وقال السهلاني في تصريح ل / المعلومة /، انه “على المكونات الأخرى ان تضع مصلحة الشعب والوطن في مقدمة الامر ولا تتفق مع طرف واحد” مشيراً الى ان “الاتفاق مع طرف واحد من المكون الشيعي غير ممكن”.

وأضاف ان “الحكومة القادمة توافقية بنسبة كبيرة ولا يمكن الاتفاق مع طرف واحد من داخل المكون الشيعي” لافتاً الى ان “التحركات بدأت داخل البيت الشيعي للاتفاق والمضي معاً في تشكيل واحد”.

ولفت الى انه “على المكونات الأخرى السنية والكردية ان تضع مصلحة البلد في المقدمة وتبحر بقارب واحد مع المكون الشيعي والابتعاد عن المصالح الشخصية لان الوقت لا يسمح بصراعات شخصية الان”.

واكدت أطراف سياسية من مختلف الكتل، ان التوافقية ستكون المبدأ الأول الذي سيتم العمل به لولادة الحكومة المقبلة، لافتة الى ان الأيام المقبلة ستشهد حوارات وتوافقات حول شكل الحكومة المقبلة والشخصيات المرشحة للمناصب الرئاسية.ان

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