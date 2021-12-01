عضو في حقوق: اعتصامنا سيبقى مفتوحاً لحين احقاق الحق بشأن نتائج الانتخابات

اكدت عضو حركة حقوق، عاصفة الدلوي، ان الاعتصام سيبقى مفتوحا لحين احقاق الحق بشأن نتائج الانتخابات، مؤكدة ان كلمة الفصل ستقولها المحكمة الاتحادية حيث تم تقديم جميع الأدلة التي تثبت تزوير الانتخابات لكن المفوضية لم تأخذ بها.

وقالت الدلوي لـ /المعلومة/، ان “المفوضية اعادت تكرار نفس الخطأ باعلانها نتائج الانتخابات رغم وجود التزوير والأدلة التي تثبت ذلك، حيث مازالت مصرة على اعلان النتائج كما هي، رغم وجود تغيير طفيف جدا”.

وأضافت ان “الأدلة والقرائن الخاصة بالتلاعب والتزوير لم يتم الاخذ بها من قبل المفوضية، والاعتصام سيبقى مفتوحاً، حيث سينتظر الجميع قرار المحكمة الاتحادية ومصادقتها على النتائج”.

وبينت ان “خيار مقاطعة العملية الانتخابية مازال مطروحاً ويعتمد ذلك على ماستقوله المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات، حيث ان جميع الامال معقودة على احقاق الحق من قبل المحكمة خصوصا ان ادلة التزوير موجودة”.