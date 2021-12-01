المفوضية: النتائج المعلنة نهائية وغير قابلة للطعن

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاربعاء، عدم امكانية تقديم الطعون بشان نتائج الانتخابات النهائية، مبينة انها سترسل اسماء الفائزين الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي إن “قرار الهيئة القضائية بشأن نتائج الانتخابات والطعون المقدمة بات وملزم لجميع الاطراف ولا رجعة فيه”.

وأضاف الغلاي، انه “لا يحق لأي طرف الاعتراض او تقديم الطعون بشان نتائج الانتخابات كونها نهائية من قبل مجلس المفوضين وتم النظر بجميع تفاصيل الطعون”.

واشارت الى ان “المفوضية سترسل اسماء الفائزين والخاسرين في الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الأول الى المحكمة الاتحادية من اجل المصادقة عليها”، مبينا ان “اسماء الخاسرين سيتم المصادقة عليها بسبب ارتباط جزء منهم بوظائف حكومية ووزارية من اجل استمرار عملهم دون العمل النيابي”.

وكان الاطار التنسيقي قد اكد ، الأربعاء، أنه مازال يعلق الامال على المحكمة الاتحادية في انصاف المعترضين والنظر بموضوعية للطعون والأدلة التي قدمها المعترضون لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية, مبينا انه في حال المصادقة على النتائج المتلاعب بها ستلجأ قوى الاطار الى اتخاذ بعض المواقف