النائب السابق سركوت شمس الدين : أجهزة أمنية كردية تعامل المواطنين بأسلوب العصابات

أكد النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، الأربعاء، أن هناك أجهزة أمنية تعمل بشكل غير مهني في إقليم كردستان ، لافتا الى انها تعامل “المواطنين بأسلوب العصابات”

وقال شمس الدين في تصريح ل /المعلومة/ إن “هناك أجهزة أمنية في كردستان تعمل عمل العصابات ولا تلتزم بالقوانين وليس لها رادع حكومي”.

وأضاف، أن “ما جرى في التظاهرات الأخيرة وحملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية، تبين وجود قوات تعمل بشكل بوليسي حيث لا يعرف مصير العشرات من الناشطين حتى الآن”.

وشهدت السليمانية احتجاجات واسعة تمثلت بتظاهر المئات من الطلبة للمطالبة بإعادة صرف المنحة المالية لهم