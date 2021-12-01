الخدران: المفوضية تجاهلت 30 سؤالا بشأن “السيرفرات” ونتائج الانتخابات

أكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران ، الاربعاء، أن مفوضية الانتخابات تجاهلت أكثر من 30 سؤالا وجه لها عن الاجراءات الفنية التي رافقت عملية الاقتراع.

وقال الخدران ل / المعلومة /، إن “المفوضية لم تجب عن أكثر من 30 سؤالا حول الملف الفني حيال النتائج والسيرفرات واليات الاستلام”.

وأضاف، أن “الادلة كبيرة وكثيرة بان الانتخابات لم تجري بشفافية والتسرع في اعلان النتائج يوم أمس دون حسم كل الشكاوي يثير الكثير من علامات الاستفهام”.

واعتبر أن “أغلب القوى السياسية رافضة لتلك النتائج التي لا يمكن ان تبني حكومة قادرة على قيادة البلاد في المرحلة اللاحقة”.

وترفض اغلب القوى السياسية العراقية نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الاول رغم اعلان المفوضية يوم امس النتائج النهائية.