انتصار علاوي : التناقض بين الكاظمي ولجنة التحقيق بشأن اغتياله يشير الى غياب الادلة

اكدت عضو مجلس النواب المنحل انتصار علاوي، الاربعاء، إن الحكومة لا تمتلك معلومة واحدة على الاحداث التي جرت بخصوص عملية الاستهداف.

وقالت علاوي في تصريح ل / المعلومة /، إن “اللجنة التحقيقية بشأن عملية الاستهداف ليس لديها معلومات ولم تصل الى ادلة لإدانة اي جهة معينة”، مشيرة الى ان “هناك تناقض كبير بين تصريحات الكاظمي واللجنة التحقيقية”.

وأضافت ان” الكاظمي يدعي انه يعلم الجهة التي نفذت واللجنة تقول ليس لدينا معلومات او اتهامات لأي جهة او شخص وهذا هو التناقض الذي يؤكد ضعف الحكومة”.

واشارت الى أن “الحكومة ضعيفة وجميع الاحداث التي جرت وتأخير الكشف عن منفذي الهجمة او محاولة الاغتيال هي دليل على الضعف المستشري في الحكومة وهي لا تمتلك دليل واحد على ادانة أي شخص”.