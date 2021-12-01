البياتي : ساحات التظاهرات ستشتد إذا صادق القضاء على نتائج الانتخابات

أكد القيادي في تحالف الفتح، محمد البياتي، الاربعاء، بأنه ما تزال هناك مرحلة حاسمة بشأن النتائج وعلى أساسها يتحدد مستقبل العملية السياسية ، لافتال الى ان ساحات التظاهرات ستشهد تصعيدا إذا صادق القضاء على نتائج الانتخابات.

وقال البياتي، في تصريح ل /المعلومة/، أن” ذهاب النتائج إلى القضاء سيدخل البلاد في إشكاليتين الأولى في حال صادق على النتائج وبالتالي فان التصعيد سيكون في أوج مرحلة من قبل القوى الإطار وساحات التظاهرات المطالبة بالعد والفرز اليدوي”.

ونبه إلى أن” قرار القضاء بالمصادقة سيسبب اندفاع المتظاهرين باتجاه التصعيد وإحداث عملية استنهاض جديدة ولا نستبعد أي شكل من إشكال المواجهة التي ربما تحصل بين المحتجين”.

وأشار إلى أن” الثانية تكمن في عدم المصادقة وهنا ستعيدنا إلى المربع الأول حيث رفض المفوضية إعادة العد ومطالب القوى المعترضة على إعادته من جديد وضمن إشراف عالي المستوى”.

هذا وكانت قوى الإطار ألتنسيقي قد عبرت عن رفضها للنتائج النهائية وانتظار قرار القضاء الأعلى حتى يتم تحديد طبيعة الخيارات المستقبلية.