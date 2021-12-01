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القبض على ثلاثة إرهابيين في صلاح الدين


القت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين في محافظة صلاح الدين

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الاستباقية لتجفيف منابع الارهاب، حيث تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب)،

وقد عمل الارهابي الاول بصفة عنصر استخبارات لصالح عصابات داعش الارهابية ضد قواتنا الامنية بناحية حمرين و عمل على تجهيز المفارز الارهابية المتواجدة في جبال حمرين بجميع احتياجاتهم من الأرزاق والأدوية وغيرها من المواد،

اما الإرهابي الآخر عمل بصفة مقاتل ضد قواتنا الامنية في قضاء تكريت وعمل ايضا ضمن ما يسمى (ديوان عقارات الدولة اللااسلامية) حيث قام مع افراد مجموعته الارهابية بمصادرة دور منتسبي الاجهزة الامنية في مدينة تكريت والكتابة عليها ونصب السيطرات الوهمية مع افراد مجموعتة الارهابية داخل تكريت وتهريب المشتقات النفطية لصالح عصابات داعش ، وعمل الارهابي الثالث بصفة مقاتل في صفوف عصابات داعش الارهابية بما يسمى قاطع ابو صفه في الناحية ذاتها ضد قواتنا الامنية ومراقبة تحركاتهم .

واضاف البيان، انه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية"

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