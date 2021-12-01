السجن المؤبد بحق مدان بتجارة المواد المخدرة في النجف

أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاربعاء، حكما بحق مدان بالسجن المؤبد مع غرامة مالية عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "محكمة جنايات نظرت قضية مدان عن جريمة حيازته على اربع كيلو غرامات من مادة المثيل (امفيتامين المخدرة) بقصد الاتجار بها وترويجها وبيعها على المتعاطين".

وأشار إلى أن "الحكم بحق المدان يأتي استنادا لاحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".