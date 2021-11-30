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مصدر يكشف عن معلومات صادمة وخطيرة حول عملية هروب الارهابيين المعتقلين في سجن التاجي


 

كذب مصدر مطلع ادعاءات الجهات الامنية التي قالت انها اعتقلت جميع الارهابيين المعتقلين الذين هربوا من سجن التاجي قبل اسبوع كاشفا ان الذين هربوا كانوا سبعة ارهابيين وهم من قيادات داعش 

واوضح المصدر ان عدد المعتقلين الذين هربوا كانوا سبعة ارهابيين وهم من قيادات داعش الارهابي مؤكدا انهم هربوا عن طريق كابسة نفايات تنقل نفايات السجن 

مشيرا الى ان القوات الامنية لم تعتقلهم بل اهالي المنطقة قاموا باعتقال اثنين منهم وتم تسليمهم للقوات الامنية وقتلوا ارهابي واحد فيما نجح اربعة ارهابيين من الهروب ولم يعد من الممكن اعتقالهم وتم التكتم على اي ذكر لهروبهم 

واضاف المصدر ان مدير سجن التاجي قد هرب هو الاخر وهو ما يؤشر على امكانية تواطئه في تسهيل عملية هروب الارهابيين 

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مصدر يكشف عن معلومات صادمة وخطيرة حول عملية هروب الارهابيين المعتقلين في سجن التاجي
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