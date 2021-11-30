خبير امني يحذر من الارتال العسكرية الأميركية العابرة للحدود السورية باتجاه العراق

حذر الخبير الأمني امير عبد المنعم، من زيادة التحركات الأميركية العابرة للحدود السورية باتجاه العراق، لافتا الى ان بؤرة الإرهاب موجودة داخل الأراضي السورية وتحديدا مخيم الهول وقاعدة التنف، ومن المرجح ان تكون تلك الارتال وسيلة نقل مجانية للارهابيين بعيدة عن الرقابة.

وقال عبد المنعم، لـ /المعلومة/، ان “من اكبر الأخطاء العسكرية التي ترتكب هو دخول القوات الأميركية والتنقل مابين العراق وسورية من دون أي تفتيش او معرفة ماتحتويه تلك الارتال”.

وأضاف ان “مخيم الهول السوري وقاعدة التنف، تعد بؤرة للعناصر الإرهابية، حيث تهدف اميركا الى عدم استقرار العراق، خصوصا في الفترة الراهنة التي من المفترض ان تكون اخر أيام تتواجد فيها القوات الأميركية داخل العراق”.

وبين ان “الرقابة ينبغي ان تكون حاضرة على كل رتل أميركي يدخل العراق لضمان عدم نقل الإرهابيين من سورية للعراق، خصوصا ان هناك سيطرة على الحدود ومنع لاي حركة او تسلل عند الشريط الحدودي”.