اعتقال الناقل لأموال “داعش” الارهابي من خارج العراق الى عوائلهم في الفلوجة

أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ، الثلاثاء، بالقاء الناقل لأموال تنظيم “داعش” الاجرامي من خارج العراق الى عوائلهم في العراق بعملية امنية استباقية وسط مدينة الفلوجة.

وقال المصدر إن “قوة امنية من قيادة شرطة محافظة الانبار وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة نصبت كمينا لقيادي بارز في تنظيم داعش الاجرامي يعتبر المسؤول عن نقل اموال داعش من الخارج الى عوائلهم في مناطق مختلفة من محافظات العراق حال تواجده على كورنيش الفلوجة دون مقاومة تذكر”.

واضاف المصدر، أن “المعتقل يقوم بنقل الاموال من عناصر داعش المتواجدين خارج العراق وايصالها الى اسرهم في مختلف المحافظات العراقية”، مبينا ان “الارهابي المعتقل يعد من ابرز ناقلي الاموال الى عصابات داعش الاجرامية”.

وأشار إلى أن “عملية اعتقاله تم من خلال رصد تحركاته ومراقبته لحين اعتقال وهو بانتظار احد بقايا التنظيم الاجرامي في مدينة الفلوجة”.