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عضو تحالف الفتح محمد البلداوي : المفوضية مارست التضليل مع الهيئة القضائية


اتهم عضو تحالف الفتح محمد البلداوي، الثلاثاء، مفوضية الانتخابات بالتعمد في اخفاء ادلة بشان تزوير الانتخابات النيابية على الهيئة القضائية المسؤولة بشان الطعون المقدمة.

وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “المفوضية قدمت بعض الادلة والتفاصيل الى الهيئة القضائية وتركت بعضها ما تسبب في تضليل الهيئة القضائية الخاصة بالنظر وعدم حدوث تغييرات في النتائج”.

واضاف ان “السابقة الخطيرة تمثلت بتغيير الهيئة القضائية قرارها بشان النتائج”، مؤكدا ان “هذا يدل على وجود تلاعب من قبل المفوضية المقيدة بالتدخل السياسية والتاثير الدولي”.

واشار البلداوي الى ان “الغموض مازال سيد الموقف حيث لا تزال النتائج كما هي ولم تبلغ المفوضية بوجود أي تغييرات بنتائجها وما يشاع هو تبريد للشارع الغاضب على التلاعب بنتائج الانتخابات”. 

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