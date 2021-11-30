الصحة توافق على إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا وتحدد الفئات المشمولة

وافقت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، على منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا، فيما حددت الفئات المشمولة.

وقالت الوزارة في بيان انه "بسبب تطورات الوضع الوبائي العالمي الخاص بجائحة كوفيد -١٩ ولغرض زيادة مناعة المستفيدين من اللقاحات والوصول الى المناعة المجتمعية في مواجهة التحورات التي تطرأ على الفايروس ولضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للاصابة بالمرض ومضاعفاته، حصلت موافقة الوزير على توصيات محضر إجتماع اللجنة العلمية الإستشارية لبرنامج التحصين الذي عقد بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۲۷ وكما يلي :

اولا: - إعطاء جرعة إضافية ( ثالثة ) من لقاح كوفيد -١٩ وكالتالي:

1- تعطى الجرعة الاضافية لفئات الاختطار التي تشمل (المصابين بأمراض نقص المناعة ، المصابين بالأمراض المزمنة، كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، العاملين في المؤسسات الصحية) بعد فترة لاتقل عن ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من احد لقاحات كوفيد -۱۹

2- يمكن إعطاء الجرعة الإضافية من أي نوع من لقاحات كوفيد -19 المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية والمستخدمة في العراق بغض النظر عن نوع اللقاح المعطى في الجرعتين السابقتين.

ثانيا - في حال الضرورة وعند حدوث عدم انتظام بالتجهيز، بامكان المستفيدين من الجرعة الاولى من استرازينكا تلقي الجرعة الثانية من لقاح ( فايزر- بايونتك ) وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية للتفضل بالإطلاع واتخاذ ما يلزم وإعلامنا.